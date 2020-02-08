-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Полиция Алматинской области запускает пешее патрулирование
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области запускает пешее патрулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что новый формат несения службы будет внедряться сначала в городе Талдыкорган, затем поэтапно всех районах Алматинской области и реализоваться с учетом специфики местности.
«Основной задачей пешего патрулирования является предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по горячим следам во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших сигналов на пульт «102». Во главу угла поставлен вопрос оздоровления криминогенной ситуации в регионе и снижение преступности», - сообщили в пресс-службе полиции.
В настоящее время на каждый маршрут пешего патрулирования разработаны характеристика, план-задание, схема маршрута, списки подучетного контингента, а также определены наиболее криминогенные участки, с охватом дворовых территорий, которые непременно будут охвачены нарядами полиции.
Вместе с тем, в Департаменте проинформировали, что службу патрули будут нести в двухсменном режиме с охватом более 70 патрульных участков. В их составе участковые инспекторы, патрульные полицейские, бойцы СОБР, военнослужащие Национальной Гвардии.
Отметим, с 29 января новым начальником департамента полиции Алматинской области является генерал-майор полиции Серик Кудебаев. До этого он возглавлял Департамент полиции города Алматы.
- В Актобе прошел обыск в офисе компании, подозреваемой в создании финпирамиды
- «Народная экспедиция «Дорогой Первого Президента» стартовала в Алматинской области
- Студент «продавал» Instagram-аккаунты с накрученной аудиторией в Алматы
- Вор, находившийся в межгосударственном розыске, задержан в Усть-Каменогорске
- Почти 4,5 тысячи родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности в Карагандинской области
- Золото на три млн тенге похитил вор-домушник в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана