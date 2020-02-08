Полиция Алматинской области запускает пешее патрулирование

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области запускает пешее патрулирование, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что новый формат несения службы будет внедряться сначала в городе Талдыкорган, затем поэтапно всех районах Алматинской области и реализоваться с учетом специфики местности.

«Основной задачей пешего патрулирования является предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по горячим следам во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших сигналов на пульт «102». Во главу угла поставлен вопрос оздоровления криминогенной ситуации в регионе и снижение преступности», - сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время на каждый маршрут пешего патрулирования разработаны характеристика, план-задание, схема маршрута, списки подучетного контингента, а также определены наиболее криминогенные участки, с охватом дворовых территорий, которые непременно будут охвачены нарядами полиции.

Вместе с тем, в Департаменте проинформировали, что службу патрули будут нести в двухсменном режиме с охватом более 70 патрульных участков. В их составе участковые инспекторы, патрульные полицейские, бойцы СОБР, военнослужащие Национальной Гвардии.

Отметим, с 29 января новым начальником департамента полиции Алматинской области является генерал-майор полиции Серик Кудебаев. До этого он возглавлял Департамент полиции города Алматы.