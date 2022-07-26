26 Июля 2022 09:49

Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить драку в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Видео драки на территории международного аэропорта Алматы появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что около часа ночи к сотрудникам полиции, несшим службу в составе поста туристической полиции на территории международного аэропорта Алматы, обратился мужчина и сообщил о драке на автомобильной парковке.

Тревожный сигнал подтвердился: дрались трое мужчин, которые, как было установлено позже, находились в состоянии алкогольного опьянения.

«На требования сотрудников полиции они отреагировали агрессией. Один из дерущихся – гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух.

В результате участники потасовки были задержаны. Они – жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое – ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества.

Действия фигурантов квалифицированы частью второй статьи 293 УК РК «Хулиганство». Водворены в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование», - отметили в пресс-службе ДП.

Также сообщается, что по факту применения табельного оружия будет проведена служебная проверка.



