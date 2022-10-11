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    16:06, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    Полицейского задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В социальной сети появилось видео, на котором автор заявляет о задержании сотрудника полиции Алматы. В департаменте полиции города подтвердили эту информацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управлением собственной безопасности департамента полиции Алматы, реализуя принципы неотвратимости наказания и искоренения коррупционных проявлений в рядах ОВД, сегодня за непривлечение к административной ответственности по факту ДТП, задержан сотрудник ОАП УП Алмалинского района, гражданин Б., 1986 года рождения. По данному факту начато досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.


    Теги:
    Алматы Борьба с коррупцией Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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