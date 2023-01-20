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Полицейского наградили за спасение 2-летнего ребенка в Туркестане

20 Января 2023, 16:30
Полицейского наградили за спасение 2-летнего ребенка в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Инспектор службы батальона патрульной полиции УП Туркестана Ерик Акмолдаев, добросовестно выполнявший служебные обязанности и спасший маленького мальчика, награжден нагрудным знаком «30 лет казахстанской полиции» и благодарственным письмом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Дети – наше будущее. В этом плане каждый из нас готов отдать все за их спокойную жизнь и улыбку. Герой Ерик Акмолдаев своим поступком доказал, что человеческая жизнь важнее всего. Он сумел принять оперативное решение и стать примером для других. Мы гордимся тобой! Всегда служите достойно и на благо народа», – сказал начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов при награждении Ерика Акмолдаева.

Напомним, инцидент произошел в Туркестане по улице Ерубаева. Женщина попросила полицейского о помощи, объяснив, что ее сын потерял сознание и у него начались судороги. Полицейский оперативно принял меры и спас жизнь ребенка.


Фото: polisia.kz

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