Полицейского, ехавшего по «встречке» без номеров, уволили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейский, нарушивший правила дорожного движения, уволен из органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

Решением дисциплинарной комиссии департамента полиции Алматы инспектор Полка патрульной полиции управления местной полицейской службы старший лейтенант полиции Иманкулов К., допустивший ряд грубых нарушений Правил дорожного движения, уволен из органов внутренних дел.

Непосредственный его руководитель - командир взвода освобожден от занимаемой должности. Кроме того, в отношении еще двух руководителей подразделения приняты меры дисциплинарного характера.

«Всем известно, что позиция МВД и ДП к таким вопиющим фактам всегда принципиальная. Закон един для всех и подлежит неукоснительному исполнению. Случайным людям не место в нашем строю: такими противоправными действиями они рано или поздно дискредитируют себя. В полиции остаются работать те, кто поступил на службу во благо безопасности граждан по зову сердца и призванию души», - резюмировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Абдуали Нашарбеков.

Вместе с тем, в полиции отметили, что за нарушение ПДД в отношении Иманкулова К. составлены пять административных протоколов по ст. 596 ч.3 КРКобАП, ст.590 ч.9 КРКобАП, ст.590 ч.2 КРКобАП, ст. 230 ч.2 КРКобАП, ст.593 ч.2 КРКобАП.

Ранее в сети появилось видео, где водитель автомашины «Mercedes» без госномеров нарушает правила дорожного движения. Очевидец сообщил, что водитель был в форме полицейского.



