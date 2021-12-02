Полицейского, ехавшего по «встречке» без номеров, наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудника полиции, ехавшего по встречной полосе без номеров под Алматы, привлекли к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео, которое появилось в сети , видно, как водитель автомашины «Mercedes» нарушает правила дорожного движения. В описании поста говорится, что случай произошел 2 декабря около 7.00 часов по Талгарскому тракту, в поселке Бесагаш.

«По встречке едет. В форме полицейского. Без номеров… Чуть не врезался мне», - комментирует автор видео. (Орфография и пунктуация автора сохранены)

В департаменте полиции города Алматы сообщили, что сотрудник Полка патрульной полиции, допустивший ряд грубых нарушений ПДД, привлечен к административной ответственности.

«Вместе с тем, сообщаем, что в настоящее время по данному факту также проводится служебная проверка. Действия полицейского будут рассмотрены дисциплинарной комиссией ДП города Алматы, с дальнейшим принятием мер. Отметим, что такие факты недопустимы. На противоправные действия со стороны сотрудников полиции руководство МВД и ДП всегда придерживается принципиальной позиции», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции города.