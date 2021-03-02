Полицейский упал с заброшенной стройки и получил тяжёлые травмы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудник ювенальной полиции Алатауского района, выполняя свои служебные обязанности, упал с заброшенной стройки и получил тяжёлые травмы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошёл 28 февраля. Об этом сообщила сестра полицейского в сети Instagram.





В пресс-службе департамента полиции уточнили, что сотрудник ювенальной полиции Алатауского района пострадал при предотвращении трагического случая с группой подростков 16-17 лет, находящихся на крыше заброшенной стройки.

«Во время профилактической беседы в условиях гололеда он оступился и упал на этаж ниже. В настоящее время полицейскому сделана операция, но он продолжает находиться в тяжелом состоянии. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы по ст.127 КОАП «Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей». Несовершеннолетние были препровождены в безопасное место и не пострадали», - сообщили в ДП.

Департамент полиции города Алматы обращается к родителям с просьбой внимательно относиться к местонахождению и занятиям своих детей.

Фото: Facebook/Даначка Рахимова