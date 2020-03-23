Полицейский Улыкбек Мылтыков: Наша задача - обеспечить общественную безопасность
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Наша задача - обеспечить общественную безопасность, говорит начальник МПС ДП Туркестанской области, полковник полиции Улыкбек Мылтыков, передает МИА «Казинформ».
«В выступлении Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению в стране прозвучали поручения правоохранительным органам. В частности, о применении более строгих санкций к нарушителям требований ЧП. В области выявлен 41 такой факт, больше всего их в Туркестане, где безответственные граждане, несмотря на запрет, продолжают устраивать тои в кафе и ресторанах.
Весь личный состав департамента полиции области переведен на усиленный режим несения службы. Патрулирование в населенных пунктах и на дорогах круглосуточное. Наша задача - обеспечить общественную безопасность. Президент потребовал усилить деятельность участковых инспекторов полиции. Все 619 участковых ведут разъяснительную работу среди населения, принимают меры по профилактике правонарушений», - сказал Улыкбек Мылтыков.
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