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Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области

3 Февраля 2023, 19:11
Полицейский спас тонущего жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Тонущего жителя Туркестанской области спас проезжавший мимо полицейский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«Ночью в селе Шага Сауранского района участковый инспектор полиции Абай Байжуман заметил, как мужчина упал в воду. Он тут же остановил машину и бросился в воду. На середине водного потока он схватил мужчину и стал тащить к берегу. После скорая помощь забрала спасенного в больницу», - сообщили в пресс-службе МВД РК.

За два дня сотрудники полиции совместно с другими специалистами эвакуировали в безопасное место более 200 человек.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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