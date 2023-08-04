Полицейский сбил женщину с ребенком в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По факту ДТП с участием полицейского в Шымкенте проводится расследование, передает МИА «Казинформ».



«3 августа в 17:00 на пешеходном переходе по улице Байтурсынова водитель-полицейский УП Туранского района на служебном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Женщина с несовершеннолетней дочерью доставили в больницу. Факт зарегистрирован в ЕРДР департамента полиции Шымкента по части 2 статьи 345 УК РК «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города.

Назначены соответствующие экспертизы.

«Руководство ДП города приносит свои извинения перед пострадавшими и их родственниками за сотрудника полиции, из-за попустительства которого люди получили травмы на дороге. Досудебным расследованием занимается управление дознания ДП. Ход расследования находится на особом контроле начальника ДП города Шымкента Кайрата Дальбекова», - заверили в департаменте полиции.