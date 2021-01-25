Полицейский обхитрил скотокрада в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области местный житель помог полицейским выйти на след скотокрада, в свою очередь страж порядка, чтобы задержать преступника, выдал себя за водителя автомашины для «помощи» в перевозке похищенных лошадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий по противодействию скотокрадству к сотрудникам Мактаральского РОП поступило сообщение о возможной краже скота у одного из местных жителей. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР и начали оперативно-розыскные мероприятия. В результате оперуполномоченный криминальной полиции Мактаральского РОП капитан полиции Ержан Жылкыбаев в течение суток задержал скотокрада на месте преступления.

Следствием установлено, что подозреваемый обратился к одному из сельчан и попросил автомашину, на которой ему якобы нужно перевести с вольного пастбища 5 лошадей. Однако местный житель обратился в полицию и рассказал о вызвавшем у него подозрении молодом человеке. Получивший сообщение полицейский Ержан Жылкыбаев с целью раскрытия преступления выехал по указанному адресу, притворившись водителем автомашины.

Как оказалось, подозреваемый до приезда транспорта спрятал похищенных лошадей в хозподворье на окраине аула. В итоге оперуполномоченный Е. Жылкыбаев задержал подозреваемого с «поличным» и доставил в отдел полиции. Задержанный оказался жителем Жетысайского района, который «лёгким путем» решил расплатиться с долгом в 800 тысяч тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила свыше 1,7 миллиона тенге. Изъятых в качестве вещественных доказательств краденых лошадей вернули законному владельцу. Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области напоминают жителям о необходимости принять меры к сохранности своего имущества. По возможности следует укрепить свои хозподворья и дворы надёжными замками и ограждением. Домашний скот необходимо таврировать и бирковать, а также не стоит оставлять его на вольных пастбищах без присмотра.