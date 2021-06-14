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    15:34, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Полицейский, насмерть сбивший женщину в Алматы, признал свою вину

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейский, насмерть сбивший женщину в Алматы, признал свою вину полностью. Видео допроса опубликовала пресс-служба департамента полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я, Бахтияр Толеутай, работаю в полиции Алатауского района. Сегодня, 14 июня, около 06.45 утра, когда я ехал по Утемисова в южном направлении, машина, которая ехала впереди меня, пыталась повернуть налево, и я попытался избежать ДТП и завернул налево. Далее я въехал на автомойку и по неосторожности сбил женщину. Вину свою признаю полностью. Искренне выражаю соболезнования родным погибшей», - сказал полицейский на видео.

    Ранее сообщалось, что полицейский сбил пешехода в Алматы. В результате ДТП женщина скончалась. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 3 УК РК.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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