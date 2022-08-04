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Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы
4 Августа 2022 11:43

Полицейский насмерть сбил женщину в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В департаменте полиции Алматы сообщили, что 3 августа в 23:25 водитель служебной автомашины марки «Hyundai» гражданин Т. 1993 года рождения, сотрудник Полка патрульной полиции, следуя по улице Жансугурова в южном направлении, на пересечении с улицей Акпаева допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. В порядке статьи 128 УПК РК водитель водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции города Алматы.


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