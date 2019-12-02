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Полицейским Алматинской области вручили награды

2 Декабря 2019 14:09
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Полицейским Алматинской области вручили награды

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня Первого Президента сотрудникам Алматинской областной полиции присвоены специальные звания, вручены награды и благодарственные письма и грамоты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Социально-экономические успехи страны, высокий имидж государства на международной арене связаны с нашим Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, его последовательной, стратегически выверенной политикой. Все достижения Елбасы вызывают огромное уважение и доверие со стороны народа», - подчеркнул в своем выступлении начальник ДП Алматинской области генерал-майор полиции Мурат Урумханов.

Приказом министра внутренних дел Казахстана специальное звание «полковник полиции» присвоено двум сотрудникам, кроме того за особые достижения по службе еще двум сотрудникам присвоены специальные звания досрочно. Награждены медалями и поощрены почетными грамотами и благодарственными письмами МВД РК 24 полицейских. Собственным приказом начальника областной полиции отмечены грамотами и премиями еще более 100 сотрудников.



Особое внимание в этот праздничный день полицейские уделили ветеранам, роль которых, как отметил отметил глава Департамента, неоценима в деле обучения и воспитания молодого поколения.

Торжественное мероприятие продолжил праздничный концерт, организованный собственными силами и гостями областной филармонии.
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Ключевые слова: Алматинская область, МВД РК, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Хасан Еспанов

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