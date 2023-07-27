Полицейских, пытавших задержанных, осудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городском суде Туркестана рассмотрено уголовное дело по фактам пыток и незаконного задержания в отношении 6 сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в прошлом году в Сауранском районе. 6 сотрудников полиции незаконно задержали двух подозреваемых в отделении. Их запугивали и даже применяли физическую силу с целью выбить ложные показания и признаться в совершении уголовных преступлений, связанных с кражей скота.

Прокурор признал экс-сотрудников правоохранительных органов виновными и потребовал для каждого из них окончательное наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы. Однако потерпевшие заявили, что они помилуют одного из них. Но в отношении остальных подсудимых попросили назначить наказание, озвученное прокурором.

По приговору суда 6 подсудимых признаны виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных пунктами 1), 2) части 2 статьи 146 и частью 1 статьи 414 УК РК.

Четверо осужденных приговорены к 4 годам, а двое осужденных к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также все они лишились специальных званий и права работать в правоохранительных органах до 3 лет.

«При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства - потерпевшие простили подсудимого, тот факт, что двое подсудимых не принимали активного участия в совершении преступления, а все подсудимые ранее не были судимы. Отягчающим обстоятельством было нарушение присяги. Наказание будет отбываться в учреждениях уголовно-исполнительной системы среднего режима. Приговор суда в законную силу не вступил», — сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.