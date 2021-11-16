Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Продавец «Toyota Camry 70» напал на покупателя с ножом и ограбил его в Алматинской области. В департаменте полиции рассказали подробности, передает корреспондента МИА «Казинформ».

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 7 октября в районную больницу города Есик, Енбекшиказахского района с телесными повреждениями в виде «множественных колото-резанных ран» грудной клетки поступил 32-летний житель Алматы. Следствием установлено, что подозреваемый, арендовав в Алматы автомашину марки «Toyota Camry 70», спланировал разбойное нападение, для чего указанное транспортное средство выложил на сайт объявления.

Затем, созвонившись с потерпевшим, приехал в Есик, для якобы продажи автомашины, при этом взял с собой нож. Далее подозреваемый, встретившись с потерпевшим, и убедившись, что у него имеется крупная сумма денег, нанес несколько ножевых ранений в область грудной клетки потерпевшему и, завладев денежными средствами, скрылся с места совершения преступления.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст.192 ч.4 УК, т.е. разбойное нападение с причинением тяжких телесных повреждений и совершенное в особо крупном размере. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на четвертые сутки, 10 октября в СПА-салоне Алматы был задержан 22-летний житель Алматы, который снимал номер в элитной гостинице.

В ходе допроса подозреваемого установлено, что оставшиеся деньги находятся в номере гостиницы. При проведении следственных действий с участием двух понятых и применением видеофиксации, а также соблюдением норм УПК денежные средства были изъяты. Подозреваемый был водворен в ИВС и судом ему избрана мера пресечения «содержание под стражей». По делу назначены ряд необходимых экспертиз, по результатам которых уголовное дело будет направлено в суд», - сообщили в пресс-службе ДП области.

Ранее также в СМИ появилась информация о том, что подозреваемый обвинил полицейских в присвоении краденых денег при обыске. Задержанный требовал наказать и самих правоохранителей.

«По фактам изложенных в обращении, Управлением собственной безопасности ДП зарегистрировано уголовное дело по ст.188 УК (кража), ведется расследование», - добавили в ДП.