12 Июля 2022 14:07

Полицейские задержали жителей Туркестанской области с 10 кг наркотиков

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками транспортной полиции на охраняемом переезде станции Турксиб задержана автомашина ВАЗ-2106, в багажнике которой обнаружено два мешка с наркосодержащей коноплей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За незаконную перевозку наркотиков задержаны два жителя Туркестанской области. Как пояснил водитель автомашины, задержанные наняли его в качестве таксиста по приложению «inDriver» и попросили отвезти в поселок Луговое. По результатам экспертизы, вещество идентифицировано как невысушенная марихуана общим весом 10,5 кг. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания Жамбылской области. Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере без цели сбыта». Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. В случае, если следствием будет доказан факт хранения и транспортировки наркотиков в целях сбыта, то наказание будет составлять от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«С 1 июня в период спецоперации «Қарасора» полицейскими уже выявлено 44 наркоправонарушения на железнодорожном транспорте. В их числе три факта сбыта наркотиков в особо крупном размере, один факт контрабанды и два факта хранения наркотиков в особо крупном размере», – сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Ерлан Жалмагамбет.









Фото: polisia.kz