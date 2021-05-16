Полицейские задержали афериста, обещавшего вытащить машину со штрафстоянки
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».
Сотрудники Сайрамского РУП провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате розыскных мер стражи порядка задержали подозреваемого, местного жителя.
Следствием установлено, что потерпевший на своей автомашине «Нексия» совершил ДТП в г. Шымкент. Возле районного ЦОНа ему встретился малознакомый мужчина, который предложил за вознаграждение вытащить его автомашину и положительно решить вопрос. После чего, войдя в доверие к автолюбителю, выманил около 200 тысяч тенге.
В настоящее время по данному факту полицейскими проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим преступлениям.
Во избежание подобных уловок аферистов, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять неизвестным лицам, предлагающих сомнительные услуги за вознаграждение. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.