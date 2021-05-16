Полицейские задержали афериста, обещавшего вытащить машину со штрафстоянки

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества. Со слов потерпевшего, мужчина отдал около 200 тысяч тенге аферисту, который обещал помочь ему вытащить автомашину со штрафстоянки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Шымкента.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество».

Сотрудники Сайрамского РУП провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате розыскных мер стражи порядка задержали подозреваемого, местного жителя.

Следствием установлено, что потерпевший на своей автомашине «Нексия» совершил ДТП в г. Шымкент. Возле районного ЦОНа ему встретился малознакомый мужчина, который предложил за вознаграждение вытащить его автомашину и положительно решить вопрос. После чего, войдя в доверие к автолюбителю, выманил около 200 тысяч тенге.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим преступлениям.

Во избежание подобных уловок аферистов, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять неизвестным лицам, предлагающих сомнительные услуги за вознаграждение. Если же Вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.