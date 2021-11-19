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Полицейские вернули родителям пропавшего четырехлетнего малыша в Туркестанской области

19 Ноября 2021 10:59
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Полицейские вернули родителям пропавшего четырехлетнего малыша в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В течение получаса нашли и вернули родителям четырехлетнего малыша, заигравшегося на соседней улице, полицейские в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

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В дежурную часть Отырарского РОП за помощью обратился один из местных жителей. Мужчина сообщил, что пропал его четырехлетний сын. Малыш играл во дворе дома и ушел в неизвестном направлении. Получившие сообщение сотрудники местной полицейской службы Отырарского РОП, инспекторы патрульной службы, лейтенант полиции Куаныш Сатпаев и старший сержант Ербол Амиркулулы, а также участковый инспектор полиции, старший лейтенант Жасулан Пиримжанов оперативно приступили к поискам пропавшего ребенка.

Стражи порядка тщательно обыскали близлежащие дворы и улицы, опросили прохожих и проверили все направления, куда возможно мог пойти мальчик. В результате, полицейские Отырарского РОП обнаружили четырехлетнего мальчика, играющим на соседней улице, и вернули родителям живым и здоровым.

В свою очередь, отец малыша выразил огромную благодарность сотрудникам полиции за оперативность и проявленное внимание.

«Спасибо полицейским! Всего за полчаса они нашли моего пропавшего сына. Желаю им успехов на службе!», - поблагодарил стражей порядка сельчанин.

Полицейские рекомендуют родителям быть внимательными к своим детям и не оставлять без присмотра. В случае же пропажи детей или близких, незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102, не теряя времени на самостоятельные поиски.

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#Туркестанская область   #Общество  
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