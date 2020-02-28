Полицейские Туркестанской области задержали вымогателей, требовавших миллион тенге
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление криминальной полиции ДП Туркестанской области с заявлением о факте вымогательства обратился житель Туркестана, работающий в одном из местных депо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
Потерпевший сообщил, что трое его подчиненных путем шантажа о разглашении в СМИ о неправомерных фактах в его служебной деятельности вымогают у него миллион тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «вымогательство».
В ходе проведения специальной операции сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью УКП ДП Туркестанской области совместно со спецподразделением СОБР при передаче денег в сумме 400 тысяч тенге задержали трёх подозреваемых. Ими оказались жители г. Туркестан, у которых изъяты вещественные доказательства.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «вымогательство». Подозреваемые арестованы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, житель г. Туркестан выразил огромную благодарность полицейским ДП Туркестанской области за проявленные оперативность и профессионализм при задержании вымогателей.
«Я обратился в полицию по факту вымогательства. В течение недели полицейские ДП Туркестанской области задержали преступников. Спасибо стражам порядка!» - поблагодарил полицейских потерпевший.
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