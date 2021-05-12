Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров с краснокнижной рыбой

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Во время рейдовых отработок на берегу реки Арысь стражи порядка задержали очередных браконьеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Установлено, что сотрудники природоохранной полиции местной полицейской службы Отырарского РОП совместно с инспекторами по охране водных ресурсов, примерно в 19.00 ч. вечера, заметили на берегу реки двух мужчин, занимающихся ловлей рыбы с помощью электроудочки.

В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли у подозреваемых лодку, аккумулятор, рыболовные принадлежности и 150 штук незаконно выловленной рыбы. Кроме того выяснилось, что среди изъятой рыбы более 40 штук оказались «туркестанским усачем», занесенным в Красную книгу Казахстана.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемые находятся под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать природоохранное законодательство и предупреждают, что за незаконную добычу природных ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Стражи порядка призывают жителей и гостей области бережно относиться к природе, в том числе к животным и растениям, занесенным в Красную книгу РК.

Если же вы владеете какой-либо информацией о совершении подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.