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    14:28, 12 Май 2021 | GMT +6

    Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров с краснокнижной рыбой

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Во время рейдовых отработок на берегу реки Арысь стражи порядка задержали очередных браконьеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Установлено, что сотрудники природоохранной полиции местной полицейской службы Отырарского РОП совместно с инспекторами по охране водных ресурсов, примерно в 19.00 ч. вечера, заметили на берегу реки двух мужчин, занимающихся ловлей рыбы с помощью электроудочки.

    В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли у подозреваемых лодку, аккумулятор, рыболовные принадлежности и 150 штук незаконно выловленной рыбы. Кроме того выяснилось, что среди изъятой рыбы более 40 штук оказались «туркестанским усачем», занесенным в Красную книгу Казахстана.

    Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемые находятся под подпиской.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать природоохранное законодательство и предупреждают, что за незаконную добычу природных ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

    Стражи порядка призывают жителей и гостей области бережно относиться к природе, в том числе к животным и растениям, занесенным в Красную книгу РК.

    Если же вы владеете какой-либо информацией о совершении подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


    Теги:
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