Полицейские Туркестанской области задержали браконьеров с краснокнижной рыбой
Установлено, что сотрудники природоохранной полиции местной полицейской службы Отырарского РОП совместно с инспекторами по охране водных ресурсов, примерно в 19.00 ч. вечера, заметили на берегу реки двух мужчин, занимающихся ловлей рыбы с помощью электроудочки.
В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли у подозреваемых лодку, аккумулятор, рыболовные принадлежности и 150 штук незаконно выловленной рыбы. Кроме того выяснилось, что среди изъятой рыбы более 40 штук оказались «туркестанским усачем», занесенным в Красную книгу Казахстана.
Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 335 «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». В настоящее время проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемые находятся под подпиской.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам соблюдать природоохранное законодательство и предупреждают, что за незаконную добычу природных ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Стражи порядка призывают жителей и гостей области бережно относиться к природе, в том числе к животным и растениям, занесенным в Красную книгу РК.
Если же вы владеете какой-либо информацией о совершении подобных правонарушений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.