Полицейские Туркестанской области задержали афериста, обманувшего сельчан на миллион тенге

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о мошенничестве на крупную сумму обратились несколько жителей района. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Со слов потерпевших, неизвестный выманил у них деньги, обещая помощь в получении госпособий, выдаваемых на развитие предпринимательства и многодетным матерям. Однако, доверчивые сельчане так и не дождались ни обещанных пособий, ни возврата денег. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приняли меры к розыску подозреваемого.

С целью задержания афериста, стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате проведенных ОРМ оперативники Сарыагашского РОП задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

Как выяснилось, представившись работником некой организации, мошенник легко вошел к сельчанам в доверие. Затем с целью наживы молодой человек под выдуманным предлогом выманил деньги у 11 потерпевших и скрылся. Всего же мошенник нанес ущерб жителям на сумму около миллиона тенге, которые потратил на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование и выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Мужчина находится под подпиской.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающих сомнительные услуги в получении кредита, пособий или иных материальных благ. Не стоит проявлять беспечность к незнакомым лицам, а также передавать свои личные данные и какие-либо ценности. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.