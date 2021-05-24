Полицейские Туркестанской области выявили очередной посев марихуаны

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Келесского РОП поступила информация о том, что некий житель района занимается незаконным посевом наркосодержащих растений. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Получившие сообщение оперативники сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Благодаря собранной информации полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее судимый за кражу.

Выяснилось, мужчина взял в аренду участок в аульном округе Биртилек и незаконно возделывал наркопосев. Полицейские изъяли 8 кустов наркосодержащего растения и направили на экспертизу. Согласно заключению, изъятые в качестве вещественных доказательств кусты оказались кустами марихуаны. Подозреваемый полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и возделыванием наркопосевов. Стражи порядка призывают жителей области отказаться от пагубных привычек и вести здоровый образ жизни. Если же вы владеете какой-либо информацией о фактах, связанных с наркотиками, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.