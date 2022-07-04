4 Июля 2022 22:04

Полицейские Туркестанской области выдворили из страны 79 иностранцев

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области выявили около 1000 нарушителей миграционного законодательства и выдворили из страны 79 иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях выявления иностранных граждан, незаконно прибывших и проживающих в стране, а также пресечения каналов незаконной миграции, в соответствии с поручением главного полицейского Туркестанской области Мурата Кабденова, на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2022».

За четыре дня ОПМ полицейскими Туркестанской области выявлено и привлечено к административной ответственности 949 лиц, нарушивших законодательство в сфере миграции. Из них 670 – иностранцев и 279 – граждане Республики Казахстан. 79 иностранных граждан решением суда выдворены за пределы страны.

Кроме того, сокращены сроки пребывания на территории Республики Казахстан 151 иностранцу, в приемник-распределитель размещены 25 иностранных граждан. Выявлено 225 граждан Казахстана, незаконно предоставивших жилье иностранцу, и 44 гражданина РК, незаконно привлекших иностранную рабочую силу.

Они привлечены к административной ответственности по статье 518 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства» и статье 519 КоАП «Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан». Также полицейскими Сарыагашского района возбуждено одно уголовное дело по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан».

Фото:polisia.kz