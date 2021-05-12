Полицейские Туркестанской области спасли двоих мужчин, упавших в колодец

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – На пульт 102 дежурной части Арысского РОП обратилась одна из местных жительниц и вызвала на помощь полицейских. Как выяснилось со слов женщины, двое рабочих, занимавшихся очисткой канализации по улице Акынбекова, не могут выбраться из колодца и находятся в опасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

На полученное сообщение оперативно отреагировали участковые инспекторы полиции, старший лейтенант Бакытжан Жаксылык и его коллега старший лейтенант Асанхан Сыздыков, которые за 2-3 минуты доехали до места происшествия.

Когда стражи порядка прибыли по указанному адресу, возле канализационного люка уже собрались толпа людей, которые пытались помочь застрявшим в колодце. Полицейские вместе с жителями сразу же приступили к делу и с помощью веревки за 5 минут вытащили рабочих, упавших в 4 метровый колодец. Затем спасенных мужчин, надышавшихся газом из канализации, передали врачам скорой помощи и доставили в районную больницу.

Как выяснилось, у мужчин при спуске в колодец оборвалась веревка, привязанная к поясу. Один из них повис на поверхности, а другой упал на дно. На сегодня состояние мужчин, поступивших в реанимационное отделение, удовлетворительное.

Как рассказал Махамбет Рустемулы: «Во время работы произошел несчастный случай. Спасибо полицейским, которые подоспели в трудную минуту и вовремя оказали помощь. Желаю им успехов на службе!» - искренне поблагодарил стражей порядка спасенный мужчина.

Таким образом, сотрудники полиции выполнили свой долг и помогли попавшим в трудное положение. По словам самих стражей порядка, их главная задача — оказание первоочередной помощи населению в любой ситуации. Для них нет лучшей награды, чем получить благодарность от граждан и добросовестно выполнять свои служебные обязанности.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области советуют гражданам быть острожными и соблюдать меры безопасности во время работы.