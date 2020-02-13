Полицейские Туркестанской области раскрыли кражу восьми коров у местного жителя

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть ОП города Кентау с заявлением обратился житель поселка Жана Икан с заявлением о том, что неизвестные лица похитили с его подворья восемь голов крупно-рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Общая сумма ущерба составила 2 миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 УК РК «скотокрадство»

На место преступления выехала следственно-оперативная группа городского отдела полиции. Полицейские прочесали близлежащие территории, тщательно проверили место происшествия, оставленные следы, а также осуществили другие необходимые мероприятия. В результате оперативно-розыскных мероприятий спустя неделю полицейские ОП Кентау совместно с сотрудниками криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали трех подозреваемых. Ими оказались местные жители, которые признались в содеянном.

Следствием установлено, что скотокрады проникли на хозподворье, вскрыли двери сарая и увели восемь коров. Затем двух коров они разделали на мясо для собственных нужд. Остальных коров злоумышленники погрузили в автомашину с целью сбыть, однако по дороге их задержали стражи порядка. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам всегда быть бдительными и не оставлять свой скот и хозподворья без присмотра. По возможности следует укрепить ограждения и двери, установить надежные замки, нанять для выпаса скота пастухов, а также не забывать таврировать и бирковать домашний скот. В случае пропажи и кражи скотины стоит незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.