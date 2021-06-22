Полицейские Туркестанской области раскрыли кражу телефона из автомашины

ТУРРЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением о краже сотового телефона обратился один из жителей областного центра. Мужчина сообщил полицейским о том, что неизвестный похитил принадлежащий ему телефон марки «Хонор» стоимостью около 150 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Как выяснилось, потерпевший оставил свою автомашину марки «Опель Вектра» на улице и ненадолго зашел домой, а когда вернулся, то обнаружил пропажу дорогого смартфона. После чего автовладелец сразу же обратился за помощью к стражам порядка и попросил вернуть похищенное имущество.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП г. Туркестан задержали подозреваемого мужчину и доставили его в управление полиции. Им оказался местный житель, который заметил на улице чужой автомобиль, а после выкрал из салона мобильный телефон и скрылся

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Похищенный сотовый телефон изъяли и вернули законному владельцу.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 УК РК «кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан быть внимательными и примите меры к сохранности своего имущества. Также по возможности установите в торговых помещениях охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.