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    13:26, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Полицейские Туркестанской области раскрыли кражу телефона из автомашины

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    ТУРРЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением о краже сотового телефона обратился один из жителей областного центра. Мужчина сообщил полицейским о том, что неизвестный похитил принадлежащий ему телефон марки «Хонор» стоимостью около 150 тысяч тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Как выяснилось, потерпевший оставил свою автомашину марки «Опель Вектра» на улице и ненадолго зашел домой, а когда вернулся, то обнаружил пропажу дорогого смартфона. После чего автовладелец сразу же обратился за помощью к стражам порядка и попросил вернуть похищенное имущество.

    В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП г. Туркестан задержали подозреваемого мужчину и доставили его в управление полиции. Им оказался местный житель, который заметил на улице чужой автомобиль, а после выкрал из салона мобильный телефон и скрылся

    В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Похищенный сотовый телефон изъяли и вернули законному владельцу.

    По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 УК РК «кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан быть внимательными и примите меры к сохранности своего имущества. Также по возможности установите в торговых помещениях охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.

    Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.

    Теги:
    Закон и право Туркестанская область
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