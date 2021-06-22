Полицейские Туркестанской области раскрыли кражу телефона из автомашины
Как выяснилось, потерпевший оставил свою автомашину марки «Опель Вектра» на улице и ненадолго зашел домой, а когда вернулся, то обнаружил пропажу дорогого смартфона. После чего автовладелец сразу же обратился за помощью к стражам порядка и попросил вернуть похищенное имущество.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции УП г. Туркестан задержали подозреваемого мужчину и доставили его в управление полиции. Им оказался местный житель, который заметил на улице чужой автомобиль, а после выкрал из салона мобильный телефон и скрылся
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Похищенный сотовый телефон изъяли и вернули законному владельцу.
По данному факту проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 188 УК РК «кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан быть внимательными и примите меры к сохранности своего имущества. Также по возможности установите в торговых помещениях охранную сигнализацию и камеры видеонаблюдения.
Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.