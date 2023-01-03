Полицейские Туркестанской области призвали водителей быть осторожными на дорогах

3 Января 2023, 14:23

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выпал обильный снег, наблюдается сильный порывистый ветер и нулевая видимость. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департаменат полиции.

Перевал Таскопирсай на автодороге Шолаккорган –Шаян, перевал Ашысай на дороге Шолаккорган – Кентау, автодорога Кошкар-ата- Жарыкбас - Бирлик Байдибекского района, автодороги Коксаек-Нысанбек Толебийского района, автодорога республиканского значения Шымкент-Алматы, участок Машат - граница Жамбылской области закрыты.

В связи с этим, стражи порядка призывают жителей Туркестанской области не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости. В случае выезда рекомендуется подготовить автотранспорт, выезжать с большим количеством горючего, а также взять с собой дополнительную верхнюю одежду и продукты.

Кроме того, полицейские призывают соблюдать правила дорожного движения, не превышать максимальную скорость и соблюдать меры предосторожности при маневрировании.