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Полицейские Туркестанской области призвали водителей быть осторожными на дорогах

3 Января 2023, 14:23
Полицейские Туркестанской области призвали водителей быть осторожными на дорогах

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области выпал обильный снег, наблюдается сильный порывистый ветер и нулевая видимость. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департаменат полиции.

Перевал Таскопирсай на автодороге Шолаккорган –Шаян, перевал Ашысай на дороге Шолаккорган – Кентау, автодорога Кошкар-ата- Жарыкбас - Бирлик Байдибекского района, автодороги Коксаек-Нысанбек Толебийского района, автодорога республиканского значения Шымкент-Алматы, участок Машат - граница Жамбылской области закрыты.

В связи с этим, стражи порядка призывают жителей Туркестанской области не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости. В случае выезда рекомендуется подготовить автотранспорт, выезжать с большим количеством горючего, а также взять с собой дополнительную верхнюю одежду и продукты.

Кроме того, полицейские призывают соблюдать правила дорожного движения, не превышать максимальную скорость и соблюдать меры предосторожности при маневрировании.


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