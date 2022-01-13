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Полицейские Туркестанской области помогли 74-летней сельчанке с оформлением документов

13 Января 2022 09:33
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Полицейские Туркестанской области помогли 74-летней сельчанке с оформлением документов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области сотрудники миграционной службы совместно с участковыми инспекторами полиции проводят информационно-разъяснительные работы, а также выявляют лиц, имеющих паспорта СССР образца 1974 года и оказывают помощь в оформлении документов гражданам РК, кто из-за старых документов имеет неурегулированный статус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

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В рамках акции старшим инспектором группы миграционной службы Тулькубасского РОП, майором полиции Нурманом Шынгысбаевым выявлены лица, у которых отсутствуют документы или просрочено удостоверение личности. Им оказана необходимая помощь в оформлении документов. Специальная мобильная группа выезжала к гражданам с ограниченными возможностями и пожилым людям, имеющим проблемы со здоровьем.

Так, в Тулькибасском районе 74-летняя сельчанка Гульсин Есенкулова сообщила полицейским, что до сегодняшнего дня не имеет документов. Из-за того, что женщине тяжело передвигаться, майор полиции Нурман Шынгысбаев оказал помощь пожилой женщине в оформлении удостоверения личности.

«Спасибо сотрудникам миграционной службы за оказанную помощь. Столько лет без документов, не знала, как получить, а стражи порядка помогли быстро оформить удостоверение. Желаю вам успехов в работе», - выразила искреннюю признательность местная жительница.

В настоящее время у бабушки два сына, две дочери, 16 внуков, 14 правнуков.


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#Туркестанская область   #Общество  
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