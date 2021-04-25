Полицейские Туркестанской области подвели итоги ОПМ «Дети в ночном городе»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Управлением местной полицейской службы Департамента полиции Туркестанской области в целях профилактики подростковой преступности и пресечения правонарушений среди несовершеннолетних на территории области проводилось профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ТО.

За время ОПМ ювенальные полицейские доставили в органы внутренних дел 471 несовершеннолетнего, из них 361 за совершение административных правонарушений и 2 подростков разместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

Всего на профилактический учет в ОВД поставлено 83 лиц, из них склонных к правонарушениям – 41 подросток и 42 неблагополучные семьи. В комиссию по делам несовершеннолетних направлено 28 собранных материалов.

Кроме того, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении 9 родителей составили административные протокола по статье 127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». К административной ответственности по статье 132 КоАП РК «Допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время» привлечены владельцы 5 заведений за пребывание подростков в развлекательных заведениях после 22:00 часов.

В ходе рейдовых отработок стражи порядка привлекли 6 продавцов за продажу табачной продукции несовершеннолетним по ст. 133 КоАП РК, 8 лиц по ст. 200 КоАП РК за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним и 4 человека за продажу табачной продукции лицам, не достигшим двадцати одного года по ст. 423-1 КоАП РК.

Также полицейские выявили 3 факта распития алкогольных напитков несовершеннолетними и нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, а также 6 фактов совершения мелкого хулиганства. За нахождение в развлекательных заведениях в ночное время на родителей 6 подростков составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 442 КоАП РК «Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей и 314 родителей привлечены к административной ответственности за нахождение детей вне дома в ночное время без законных представителей по ч. 2 ст. 442 КоАП РК.

Как отметили, полицейские ДП Туркестанской области подобные оперативно-профилактические мероприятия будут иметь свое продолжение. Вместе с тем, инспекторы ювенальной полиции призывают родителей не оставлять детей без присмотра и уделить внимание их воспитанию.