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вчера 20:33
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вчера 19:12
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вчера 18:08
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вчера 17:42
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Полицейские Туркестана спасли женщину от прыжка с пятого этажа
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Управления полиции г. Туркестан позвонила неизвестная женщина и сообщила, что хочет свести счёты с жизнью. В течение пяти минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и участковые инспектора МПС УП г. Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.
На балконе пятого этажа многоэтажного дома полицейские заметили женщину, которая пытается совершить суицид. Прибывшие на место происшествия участковые инспекторы майор полиции Болат Оразбеков и лейтенанты полиции Кайрат Нармухамедов и Нургиса Жумабай сразу же приняли меры по спасению.
Пока майор полиции Б. Оразбеков разговорами отвлекал женщину от необдуманного шага, лейтенанты полиции Нургиса и Кайрат поднялись в ее квартиру, взломали запертую дверь и спасли ее. Свисавшую на балконе женщину инспекторы оттащили на безопасное расстояние и оказали медицинскую помощь.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». В ходе проверки, женщина призналась, что пошла на такой шаг из-за семейно-бытовых проблем, плохого самочувствия, не осознавая последствия своего поступка. Полицейские оказали женщине первую медицинскую помощь, вызвали врачей и психологов.
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