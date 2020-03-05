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Полицейские Туркестана спасли женщину от прыжка с пятого этажа

5 Марта 2020 04:24
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Полицейские Туркестана спасли женщину от прыжка с пятого этажа

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Управления полиции г. Туркестан позвонила неизвестная женщина и сообщила, что хочет свести счёты с жизнью. В течение пяти минут на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и участковые инспектора МПС УП г. Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

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На балконе пятого этажа многоэтажного дома полицейские заметили женщину, которая пытается совершить суицид. Прибывшие на место происшествия участковые инспекторы майор полиции Болат Оразбеков и лейтенанты полиции Кайрат Нармухамедов и Нургиса Жумабай сразу же приняли меры по спасению.

Пока майор полиции Б. Оразбеков разговорами отвлекал женщину от необдуманного шага, лейтенанты полиции Нургиса и Кайрат поднялись в ее квартиру, взломали запертую дверь и спасли ее. Свисавшую на балконе женщину инспекторы оттащили на безопасное расстояние и оказали медицинскую помощь.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». В ходе проверки, женщина призналась, что пошла на такой шаг из-за семейно-бытовых проблем, плохого самочувствия, не осознавая последствия своего поступка. Полицейские оказали женщине первую медицинскую помощь, вызвали врачей и психологов.



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Ключевые слова: Туркестанская область, Видео, МВД РК,
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