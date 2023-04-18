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Полицейские столицы выявили более 50 ранее выдворенных иностранцев

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Апреля 2023, 18:37
Полицейские столицы выявили более 50 ранее выдворенных иностранцев Фото: polisia.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По результатам пяти дней проведения оперативно-профилактического мероприятия «Выдворенцы», полицейские установили 57 иностранных граждан, ранее выдворенных за пределы Казахстана, однако не исполнивших судебное решение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, иностранные граждане пребывали на территории столицы незаконно.

«В ходе ОПМ был установлен 22-летний гражданин Узбекистана, которого решением суда выдворили из страны в 2021 году. В отношении иностранца санкционирован арест сроком на 30 суток для принудительного выдворения. Всего в отношении 26 иностранцев в специализированном межрайонном суде Астаны принято решение о санкционированном аресте сроком на 30 суток для принудительного выдворения из страны», - сообщили в полиции.

Полицейские напомнили, что невыполнение решения о выдворении является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность, согласно уголовному законодательству.


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