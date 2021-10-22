Полицейские спасли от пожара семь человек в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Караганды спасли семь человек во время пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня, 22 октября, из Центра оперативного управления УП Караганды всем нарядам полка патрульной полиции УП Караганды поступило сообщение: в одном из домов частного сектора произошел пожар.

Первым на место происшествия прибыл экипаж патрульной машины в составе старшего лейтенанта полиции Бауыржана Тусупбекова и лейтенанта полиции Ильдара Касенова.

Огонь уже охватил крышу строения, в котором, как сообщили очевидцы, оставались двое взрослых и двое детей. Полицейские не раздумывая бросились на выручку людей, оказавшихся в огненной ловушке. Они вывели на улицу всех, кто был в доме.

Между тем огонь перекинулся на соседний дом, в котором находились двое взрослых и ребенок.

«На помощь сослуживцам прибыл экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Курмета Кунанбаева, лейтенанта полиции Азамата Акимжанова, заместителя командира роты Илии Жаканова. Они оперативно эвакуировали людей из второго дома. После приезда пожарных полицейские продолжили службу», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.