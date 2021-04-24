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    18:00, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейские спасли девушку на мосту от суицида в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Женщина пыталась спрыгнуть с пешеходного моста по проспекту аль-Фараби в Аламаты. Ее спасли полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео спасения было снято очевидцами и опубликовано в Сети . В описании говорится, что случай произошел на пресечении проспекта аль-Фараби и улицы Ходжанова.

    В пресс-службе департамента полиции города сообщили, что свести счеты с жизнью пыталась 43-летняя женщина. Она забралась за перила пешеходного моста, что на пересечении проспекта аль-Фараби и улицы Ходжанова, и собиралось было сброситься.

    «Ориентировочно время было 11:30. Мы в составе экипажа следовали по проспекту и увидели, как женщина, стоявшая на мосту, перелезла на другую сторону перил. Мы сразу же заподозрили неладное. Сначала к ней подбежал я. За считанные секунды мне удалось приблизиться к женщине и схватить ее «мертвой хваткой». Тут подоспел мой напарник – Ермек Менгалиев. Несмотря на усилия незнакомки вырваться, мы затащили ее снова на мост. Женщина сильно плакала, нам показалось, что она была в нетрезвом состоянии. Учитывая состояние, мы не стали донимать ее вопросами, для выяснения обстоятельств доставили ее в Управление полиции Бостандыкского района», – рассказал подробности спасательной операции старший инспектор специализированного батальона УМПС ДП города Алматы Ернур Тілектес.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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