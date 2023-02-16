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Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор

16 Февраля 2023, 19:03
Полицейские собирали поборы с продавцов рынка «Алтын орда» - Антикор

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционной службе по Алматинской области сообщили, что сотрудники полиции, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали на рынке «Алтын орда» побор денежных средств с работников рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце прошлого года пресечена криминальная деятельность сотрудников полиции, которые, злоупотребляя должностными полномочиями, организовали на рынке «Алтын орда» побор денежных средств с работников рынка за общее покровительство и увод от уголовной и административной ответственности, тем самым создав социальное напряжение на территории рынка», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Также сообщается, что один из сотрудников полиции оказал сопротивление сотрудникам Антикоррупционной службы, применив огнестрельное оружие. Приговором Карасайского районного суда Алматинской области трое участковых инспекторов полиции осуждены к ограничению свободы сроком на три года.


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