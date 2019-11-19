Полицейские сбили девочку в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские на патрульной машине сбили девочку в Уральске. Она перенесла операцию и находится без сознания, передает uralskweek.kz.

ДТП произошло 18 ноября, примерно в 23:00. Патрульная машина полиции сбила девочку-подростка, которая переходила дорогу на светофоре в районе остановки «Медколледж» в Зачаганске.

Несовершеннолетняя была доставлена в городскую многопрофильную больницу с места ДТП без сознания. У нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Ночью врачи прооперировали пострадавшую, в настоящее время она находится в реанимации.