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Полицейские сбили девочку в Уральске

19 Ноября 2019 14:44
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Полицейские сбили девочку в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские на патрульной машине сбили девочку в Уральске. Она перенесла операцию и находится без сознания, передает uralskweek.kz.

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ДТП произошло 18 ноября, примерно в 23:00. Патрульная машина полиции сбила девочку-подростка, которая переходила дорогу на светофоре в районе остановки «Медколледж» в Зачаганске.

Несовершеннолетняя была доставлена в городскую многопрофильную больницу с места ДТП без сознания. У нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Ночью врачи прооперировали пострадавшую, в настоящее время она находится в реанимации.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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