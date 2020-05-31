Полицейские разъезжали на джипе по Кок-Жайлау: в ДП пояснили видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы прокомментировали видео с полицейскими, разъезжающими на джипе на территории Кок-Жайлау, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Видео и фото появилось в соцсетях . Отдыхающие возмущены, что полицейские не соблюдают установленные требования и мешают отдыхающим.

В Департаменте полиции города сообщили, что данный видеоэпизод запечатлен во время проведения сотрудниками отдела местной полицейской службы управления полиции Бостандыкского района совместно с представителями ДЧС и Иле-Алатауского государственного национального природного парка рейдовых мероприятий в горной местности на предмет соблюдения отдыхающими природоохранных, карантинных и санитарных норм.

«30 мая около 11 часов мы совместно с сотрудниками природоохранной полиции проводили профилактическую работу с посетителями на территории Кок-Жайлау. Так как патрульная машина не могла подняться по бездорожью, нам пришлось передвигаться на моем личном автомобиле Toyota Land Cruiser, а патрульную автомашину мы оставили на экопосту. Спасибо полиции, которая оказывает содействие в наведении порядка на территории Иле-Алатауского ГНПП, выявлять нарушения по поводу чистоты, розжига костров, порчи земли, незаконной охоты», - сообщил инспектор Иле-Алатауского государственного национального природного парка Алексей Поценко.

Кроме того, в полиции уточнили, что общегородская отработка в горной местности стартовала 29 мая и будет проведена в несколько этапов.