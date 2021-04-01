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    15:00, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Полицейские пресекли незаконный игорный бизнес в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Келесского районного отдела полиции в одном из зданий районного центра п. Абай выявили факт проведения незаконных азартных игр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий на первом этаже здания следственно-оперативная группа выявила букмекерскую контору, в котором организовали игорный бизнес. В помещении букмекерской конторы полицейские задержали оператора игрового зала, жительницу Шымкента и несколько посетителей.

    В качестве вещественных доказательств стражи порядка изъяли 9 компьютеров, кассовый аппарат, сканер и 2 тысячи тенге. Этот факт зарегистрировали в ЕРДР Келесского РОП по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса».

    Кроме того, собранные материалы в отношении оператора зала по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия соответствующего решения. Также на посетителей букмекерской конторы полицейские составили административные протокола по статье 441 ч.1 КоАП РК за курение в неустановленных местах.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам об уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса. Если же Вы владеете какой-либо информацией о подобных преступлениях, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Правоохранительные органы
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