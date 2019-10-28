Полицейские помогли роженице добраться до роддома за считанные минуты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Патрульные Алматы навестили роженицу, которой помогли доехать до родительного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Событие произошло 26 октября в вечернее время суток на одной из центральных магистралей города.

«Мы с моим напарником старшим лейтенантом полиции Абдибахытом Алимбетовым несли службу в составе экипажа. На пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Мендикулова к нам обратилась пассажир одной из автомашин, что двигалась в западном направлении. Она сообщила, что у снохи начались схватки, и им требуется быстро добраться до роддома. Медлить мы не могли, вызвали подкрепление, коллеги из другого экипажа шли в кортеже замыкающими, мы – сигнальными: в течение считанных минут доехали до родильного дома, роженица была благополучно сопровождена. Уехали мы только тогда, когда они вошли в приемный покой. Далее мы с напарником отбыли по месту несения службы», - рассказал детали старший инспектор специализированного батальона управления административной полиции ДП города Алматы капитан полиции Данияр Абдисалимов.





О том, что вскоре у спасенной женщины родилась дочь, полицейские узнали из социальных сетей. Тетя роженицы после благополучного хэппи-энда написала пост со словами благодарности в адрес патрульных.

«Как бы человек ни готовился, в жизни все же происходят непредвиденные ситуации. С нами она и случилась. Мы спешили в роддом, по Аль-Фараби была пробка. Мы увидели полицейскую машину и попросили о помощи. Они сразу же откликнулись: велели включить аварийный сигнал, пристроиться за ними, откуда не возьмись, сзади появилась еще одна патрульная машина. Итак, спустя 20 минут мы были уже в роддоме. Нас, видно, там уже ждали, ворота были открыты. Во всей этой суете не успела выйти и поблагодарить ребят, решила поделиться их большим человеческим поступком в сети. Спасибо им огромное!» - поделилась своими эмоциями свояченица роженицы Гульмира Сулеймен.





Сегодня стражи порядка навестили молодую маму в роддоме. Как оказалось, в семье Айнур Мирзатаевой и ее супруга родился долгожданный первенец. Девочку назвали Жансаей.





«Абсолютно ничего героического, а больше – человечного. Так бы поступил каждый мой коллега. Мы просто оказались в нужное время в нужном месте, чтобы помочь. Желаем крепкого здоровья малышке и ее маме. Я сам не понаслышке знаю, что такое родительское счастье: у меня четверо детей, дай Бог, через месяц в нашей семье ждем пополнения», - заключил при встрече капитан Д. Абдисалимов.



