+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 22 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Полицейские остановили два свадебных торжества в Туркестанской области

19 Августа 2021 22:12
Поделиться:
Полицейские остановили два свадебных торжества в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции сотрудники полиции Мактааральского районного отдела полиции ежедневно проводят профилактические работы по контролю за соблюдением требований карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

Новости по теме
Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-репродуктолог
Более тысячи человек с «красным» статусом нарушили карантин в Атырау Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области 87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области

К примеру, в поселке Гулистан Мактааральского района стражи порядка установили местного жителя, который, грубо нарушенив карантин, организовал у себя дома «кыз узату» с участием около 50 гостей.

В другом частном доме сотрудники полиции выявили факт проведения торжества «беташар», где собралось более 50 человек. Участковые инспекторы провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм и распустили всех по домам.

В отношении устроителей тоев, допустивших массовое скопления людей в нарушение карантина, собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Мактааральского района для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения требований карантинного режима и привлечении к ответственности в случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Стражи порядка призывают жителей области соблюдать ограничительные меры, носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.




Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Происшествия   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-репродуктолог
Более тысячи человек с «красным» статусом нарушили карантин в Атырау
Китайскую вакцину VeroCell распределили по всем поликлиникам Павлодарской области
87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Популярное
1 Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
2 МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
3 Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
4 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
5 Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
6 Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Читайте также
87 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Планирующим беременность необходимо прививаться от COVID-19 - ученый-репродуктолог
Одну из крупных улиц перекроют в Алматы
МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года
Спецоперация по задержанию серийных домушников прошла в Алматы
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Актобе, Нур-Султане и Костанае
Сезон региональных сельскохозяйственных ярмарок открывается в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив