Полицейские остановили два свадебных торжества в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с осложнением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции сотрудники полиции Мактааральского районного отдела полиции ежедневно проводят профилактические работы по контролю за соблюдением требований карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

К примеру, в поселке Гулистан Мактааральского района стражи порядка установили местного жителя, который, грубо нарушенив карантин, организовал у себя дома «кыз узату» с участием около 50 гостей.

В другом частном доме сотрудники полиции выявили факт проведения торжества «беташар», где собралось более 50 человек. Участковые инспекторы провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических норм и распустили всех по домам.

В отношении устроителей тоев, допустивших массовое скопления людей в нарушение карантина, собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС Мактааральского района для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения требований карантинного режима и привлечении к ответственности в случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Стражи порядка призывают жителей области соблюдать ограничительные меры, носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.



