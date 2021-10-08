Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Тулькубасского РОП обратилась жительница аула Коктерек с заявлением о том, что без вести пропала ее 13-летняя дочь. Мать несовершеннолетней в течение нескольких часов пыталась разыскать свою дочь самостоятельно, однако после безуспешных поисков обратилась за помощью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МВД РК.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В том числе проверили все улицы и дворы, опросили очевидцев, которые могли что-либо видеть.

В результате сотрудники полиции в течение суток нашли несовершеннолетнюю на одной из улиц поселка. Найденную девочку полицейские вернули домой живой и здоровой.

Выяснилось, что ребенок поругался с родителями и ушел из дома.