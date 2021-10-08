РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:37, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку в Туркестанской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Тулькубасского РОП обратилась жительница аула Коктерек с заявлением о том, что без вести пропала ее 13-летняя дочь. Мать несовершеннолетней в течение нескольких часов пыталась разыскать свою дочь самостоятельно, однако после безуспешных поисков обратилась за помощью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МВД РК.

    Полицейские сразу же выехали на место происшествия, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В том числе проверили все улицы и дворы, опросили очевидцев, которые могли что-либо видеть.

    В результате сотрудники полиции в течение суток нашли несовершеннолетнюю на одной из улиц поселка. Найденную девочку полицейские вернули домой живой и здоровой.

    Выяснилось, что ребенок поругался с родителями и ушел из дома.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!