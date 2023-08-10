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Полицейские мигалки незаконно установили на авто в Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Августа 2023, 11:15
Полицейские мигалки незаконно установили на авто в Туркестанской области Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга соцсетей выявлена видеозапись со свадебным кортежем, который нарушил ПДД. Так, на авто незаконно установлены световые сигналы красно-синего цвета, а также отсутствовали государственные номерные знаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Установлено, что правонарушение имело место в Казыгуртском районе. Сотрудники местной полицейской службы установили автомобиль ВАЗ-21015, а в отношении водителя составили административные протоколы по ч. 2 ст. 590, ч. 2 ст. 603 и ч. 1 ст. 601 КоАП РК.

Авто водворено на штрафстоянку. Водитель признал свою вину.

Кроме того, установлена личность жителя Шымкента, управлявшего автомобилем Lada Granta. Стражами порядка ведется розыск.


Туркестанская область   Транспорт   Видео   МВД РК   полиция  
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