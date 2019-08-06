Полицейские круглосуточно патрулируют дворы многоэтажек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы изменен формат обеспечения охраны общественного порядка - наружные службы преимущественно переориентированы во дворы жилых домов и общественные места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что изменение произошло согласно поручениям министра внутренних дел РК и акима города.

«Проанализированы наиболее криминогенные участки в каждом районе по времени, дням недели и месту совершения преступлений и пересмотрены маршруты патрулирования пеших нарядов и автоэкипажей, которые перенаправлены во дворы многоэтажных домов. Первая смена обеспечивает правопорядок на вверенном участке с 08:00 часов до 16:00 часов, вторая смена - с 16:00 часов до 00:00 часов и третья смена функционирует с 00:00 часов до 08:00 часов», - рассказал начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

При этом на каждый криминогенный участок разработан индивидуальный маршрут патрулирования с охватом дворов, где указаны периоды времени маршрута пешего патруля, характеристика маршрута, а именно площадь маршрута, плотность населения, количество жилых строений, в том числе подъездов и квартир, объектов кооперативов собственников квартир, список лиц, находящихся в розыске, список подучетных лиц.

«За каждым криминогенным маршрутом будет установлен контроль со стороны участковых инспекторов полиции, пеших патрулей, автопатрулей, ответственных и проверяющих от руководства управления полиции, то есть будет осуществлен четырёхсторонний контроль за этим участком», - подчеркнул начальник ДП.

В результате принимаемых комплексных мер профилактического характера на 25,4% снижено количество преступлений, совершенных в общественных местах, и еще на 30,7% - совершенных на улицах.

«Вместе с тем, улучшены показатели в раскрытии преступлений патрульными нарядами. Так, за семь месяцев этого года ими раскрыто на 23% больше преступлений. Кроме того, сократилось количество краж чужого имущества на 2,9%, краж из квартир - в 0,3 раза, карманных краж - в 0,5%, сотовых телефонов - на 1,3%, хулиганств - на 5,6%, грабежей - на 0,5%, разбоев - на 18,1% и другое», - отметил Серик Кудебаев.

Указанные категории преступлений являются основными индикаторами состояния преступности на улицах и в общественных местах, пояснил он.

Кроме того, со слов начальника ДП города, активно проводится работа по обеспечению принципа «нулевой терпимости» к административным правонарушениям.

«Выявлено свыше 111 тысячи правонарушений, сумма штрафов составляет более 979 миллионов тенге. Принятые полицией города предупредительные меры будут способствовать выполнению поставленных задач по обеспечению правопорядка и безопасности граждан», - заключил Серик Кудебаев.