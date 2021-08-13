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Полицейские избили охранников в Капшагае

13 Августа 2021 11:16
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Полицейские избили охранников в Капшагае

КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ- В Капшагае сотрудники полиции избили охранников в кафе передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео с инцидента в одном из кафе Капшагая появилось в социальной сети. На кадрах видно, как несколько мужчин избивают охранников увеселительного заведения.


Как прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, по факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции уволены за драку.

Начато досудебное расследование предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РК (хулиганство).

«Участники инцидента установлены. Как выяснилось, конфликт произошел между охранниками кафе и его посетителями, среди которых были сотрудники Капшагайского отдела полиции. Участие сотрудников полиции в произошедшем инциденте является вопиющим фактом, в связи с чем, они уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Вина каждого из них будет установлена и квалифицирована в ходе расследования уголовного дела. Ответственность непосредственных руководителей данных сотрудников допустивших бесконтрольность за подчиненными рассмотрим по результатам служебного расследования» - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.


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#Алматинская область   #Происшествия   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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