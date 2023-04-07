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    22:16, 06 Апрель 2023 | GMT +6

    Полицейские из Европы и США ликвидировали теневую интернет-платформу

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    Фото: Dave Zajac/AP
    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские из Европы и США ликвидировали теневую интернет-платформу, где продавали украденные учетные данные пользователей со всего мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В рамках операции Cookie Monster произведено около 120 арестов, более 200 обысков и почти 100 «превентивных мероприятий», сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании.

    Операция против Genesis Market проводилась при участии сотрудников полиции и спецслужб почти двух десятков стран, включая Нидерланды.

    «Этим масштабным расследованием руководит ФБР. Известно о более чем двух миллионах жертв. Украдены не только учетные данные, но и цифровые отпечатки пальцев. Это означает, что похищенные данные могут быть использованы в интернет-магазинах, банках, ваших социальных сетях, везде», - сказал сотрудник нидерландской полиции по борьбе с киберпреступностью Рубен ван Валь.

    Полицейские предполагают, что за пять лет с момента своего создания сервис Genesis Market предоставил пользователям доступ к данным с более чем полутора миллионов компьютеров, зараженных вредоносными программами.

    Следователи называют сеть «универсальным магазином для хакеров», которая рекламировалась на нескольких, преимущественно русскоязычных, даркнет-форумах.

    Расследование в отношении Genesis Market продолжается.


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