ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Полицейские из Европы и США ликвидировали теневую интернет-платформу, где продавали украденные учетные данные пользователей со всего мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В рамках операции Cookie Monster произведено около 120 арестов, более 200 обысков и почти 100 «превентивных мероприятий», сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании.

Операция против Genesis Market проводилась при участии сотрудников полиции и спецслужб почти двух десятков стран, включая Нидерланды.

«Этим масштабным расследованием руководит ФБР. Известно о более чем двух миллионах жертв. Украдены не только учетные данные, но и цифровые отпечатки пальцев. Это означает, что похищенные данные могут быть использованы в интернет-магазинах, банках, ваших социальных сетях, везде», - сказал сотрудник нидерландской полиции по борьбе с киберпреступностью Рубен ван Валь.

Полицейские предполагают, что за пять лет с момента своего создания сервис Genesis Market предоставил пользователям доступ к данным с более чем полутора миллионов компьютеров, зараженных вредоносными программами.

Следователи называют сеть «универсальным магазином для хакеров», которая рекламировалась на нескольких, преимущественно русскоязычных, даркнет-форумах.

Расследование в отношении Genesis Market продолжается.