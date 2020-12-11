Полицейские Алматы запустили челлендж ко Дню Независимости Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Челлендж «#Қазақстан Республикасына қызмет етемін» презентовали в полиции Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Челлендж «#Қазақстан Республикасына қызмет етемін» приурочен ко Дню Независимости страны.

Главный посыл флешмоба - духовное, патриотическое и нравственное воспитание, передаваемое в качестве бесценного наследия из поколения в поколение.

В рядах стражей порядка есть представители других национальностей, отлично владеющие государственным языком. В их числе - младший сержант полиции Виталий Максимов. Он – молодой полицейский, подающий большие надежды.

«Я поздравляю своих коллег с Днем Независимости и передаю сотрудникам Департамента полиции города Нур-Султан челлендж #Қазақстан Республикасына қызмет етемін!»,- резюмировал Виталий Максимов.