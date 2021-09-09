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    21:35, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Полицейские Алматы обратились к владельцам авто

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы обратились к владельцам авто с «ревущими» глушителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Некоторые автолюбители осуществляют незаконное переоборудование своих транспортных средств в погоне за мнимым увеличением мощности, желая обратить на себя внимание участников дорожного движения посредством изменения шумовых параметров глушителей. Следует отметить, что вышеуказанные виды незаконного внесения изменений в конструкцию приводят к повышению эквивалентного и максимального шума на дорогах и улицах – в случае незаконной замены глушителей/резонаторов, что создает существенные неудобства, особенно для жителей городов и населенных пунктов, а также к повышению токсичности отработавших газов, что ухудшает экологическую обстановку в городах, несет прямую угрозу здоровью людей», – резюмировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

    При выявлении таких фактов на водителя составляется административный протокол по ст. 590 ч.5 КРКоАП РК «Управление транспортным средством, не отвечающим требованиям технических регламентов» или по ст. 590 ч.7 КРКоАП РК «Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения».

    Кроме того, выносится акт запрещения эксплуатации транспортного средства с изъятием государственного регистрационного номерного знака или водворение на штрафную стоянку, до устранения нарушений.


    Теги:
    МВД РК Транспорт Алматы Правоохранительные органы
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