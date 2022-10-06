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Полезные ископаемые на миллиард тенге незаконно добыли в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
6 Октября 2022, 14:25
Полезные ископаемые на миллиард тенге незаконно добыли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Специализированной природоохранной прокуратурой Алматинской области совместно с департаментом полиции проводится работа по выявлению незаконных карьеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время пресечена деятельность трех действующих карьеров, которые незаконно добывали полезные ископаемые для дальнейшей продажи на рынке, общий ущерб от указанной деятельности составил свыше 1 млрд тенге. По всем фактам департаментом полиции области возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 334 УК РК, создана следственно-оперативная группа», - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

В надзорном органе сообщили, что работа в данном направлении продолжается. По результатам будет дана правовая оценка действиям уполномоченных органов.


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