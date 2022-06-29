29 Июня 2022 18:17

Полезно сформировать консорциум аналитических структур «Каспийской пятерки» - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества прикаспийских стран сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Шестом Каспийском саммите, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

«В кругу прикаспийских стран не раз обсуждалась необходимость более тесного культурно-гуманитарного сотрудничества. Считаем, что пришло время сделать конкретные шаги в этом направлении. Это не только сблизит наши народы, но и позволит значительно улучшит взаимодействие при изучении Каспия», - поделился Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня на многих международных площадках между нашими странами уже налажено эффективное сотрудничество на экспертном уровне. Саммиты и встречи предваряются экспертными дискуссиями.

«Думаю, будет также полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур «Каспийской пятерки». Тем более, что подобное взаимодействие успешно ведется на двустороннем уровне», - сообщил Глава государства.

«Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан неизменно выступает за то, чтобы наше общее достояние и наследие предков – мудрый и благословенный Каспий – всегда оставался морем дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.

Уверен, проявляя добрую волю и взаимное стремление, мы достигнем этой благородной цели во благо процветания и прогресса наших народов и стран», - резюмировал Президент Казахстана.



