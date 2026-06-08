Полевые работы по обследованию и инвентаризации родников проводятся в Жамбылской области

На территории Жамбылской области специалисты Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» продолжают полевые работы по обследованию и инвентаризации родников в рамках формирования единой базы данных родников Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

В ходе обследований проводится оценка санитарного и технического состояния родников, уточняются их координаты, выполняются гидрогеологические наблюдения и отбор проб воды для лабораторных исследований. Полученные данные позволят актуализировать сведения о природных источниках воды и обеспечить их дальнейший учет и мониторинг. Проводимая работа направлена на сохранение природных водных объектов, повышение качества гидрогеологической информации и рациональное использование водных ресурсов страны.

— Родники являются важным источником пресной воды и частью природного богатства Казахстана. Сегодня мы формируем современную и достоверную базу данных, которая позволит лучше понимать состояние родников, принимать своевременные меры по их сохранению и эффективно использовать их потенциал. Эта работа имеет большое значение для обеспечения водной безопасности и устойчивого развития регионов нашей страны, — отметил председатель правления Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» Болат Бекнияз.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские гидрогеологи осваивают в США технологии управления подземными водами.